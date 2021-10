Vincent BAILLEUL

Fort de 17ans d’expérience en tant qu’Ingénieur (UTC) Production puis Responsable de site, je suis aujourd’hui à la recherche de nouveaux challenges.

Au travers de ces postes exercés dans des PME ou des groupes internationaux et dans des secteurs d’activité différents, mon principal objectif était de développer et d’accompagner le changement afin d’améliorer les performances industrielles.

J’ai ainsi acquis de fortes compétences en Management et dans la mise en place de projets d’investissements et d’amélioration continue.

Dans le cadre de mes fonctions chez Kwizda, je manageais un centre de coûts fortement orienté satisfaction clients qui nécessite anticipation et réactivité en termes de délais de livraison. J'étais en charge d’élaborer et de piloter le budget usine et de m’assurer que les travaux de modernisation et de développement de l’activité se déroulent conformément à la politique HSE du groupe.





Mes compétences :

Manager

Production industrielle

Qualité

Sécurité au travail

Environnement

Achats

Supply chain

Fiabilité et maintenance industrielle

Process

Chimie

Conditionnement liquide / poudre / granulé