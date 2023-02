Vincent BAILLEUL

Contact au : +33631752988



Actuellement en poste en tant que responsable Back Office et Export au sein de la société Wipak Bousbecque.



Je suis en charge des relations avec les différentes filiales pour les ventes du site français et anime un équipe d'assistantes commerciales.



Responsable Supply chain, j’ai 10 ans d’expérience dans un groupe international en organisation et en optimisation de la chaîne logistique et de production.



Vous recherchez l’amélioration de votre taux de service, délais, de vos stocks ou de vos coûts logistiques ,je vous propose mes services pour mettre en place ou renforcer la gestion de votre Supply chain.



Je peux vous aider à augmenter votre rentabilité en mettant en place des outils de gestion de la demande, en optimisant l’utilisation de vos ressources et en améliorant vos flux et les relations avec vos fournisseurs.



Ayant occupé différentes fonctions opérationnelles, je sais gérer la planification, les achats et la logistique.



Certifié Black Belt, je maitrise les outils de l’amélioration continue et dispose d’expériences concrètes dans le déploiement de système d’information en gérant non seulement l’aspect formation mais aussi organisation.



Manager et leader reconnu par ses équipes, j’ai mené plusieurs réorganisation, réduit les coûts et baissé les stocks en modifiant les relations avec les fournisseurs et en mettant en place de nouveaux outils et processus.



Diplômé de MSG Lille, j’ai occupé différents postes de management en France en étant membre de comité de direction



Je parle couramment anglais.



Je serai ravi de pouvoir vous rencontrer pour comprendre comment je pourrais contribuer à vos projets.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Edi

ERP

Gestion des stocks

Logistique

Production

SAP

SAP ERP

Supply chain