Patrice LE HARET

Parcours professionnel:





* Vente de Services en B to B et B to C dans le secteur des Services 3D ( Dératisation, Désinsectisation, Désinfection, Dépigeonnisation...)



* Fabrication et Vente de produits techniques complexes métallurgiques et de services pour l'industrie

Chimique, Verrière, Armement, Médical, Électronique, Nucléaire, Recherche.





-2010 -2013 : Responsable Commercial Ile de France dans le service 3D pour le CHR, l'industrie, les collectivités, les Hôpitaux , les Institutions Gouvernementales, les particuliers... (TRULY NOLEN FRANCE)



-2008-2010 : Membre de l'association Cadres pour l'Entreprise



- 2005-2007 : MISSION de 18 Mois : Responsable Régional Des Ventes Senior ( Umicore = basée en Allemagne)



- 1997-2005 : Directeur Commercial Europe pour L'industrie du Verre et les Produits Technologiques (Platecxis)



- 1995-1997 : Responsable Commercial France pour l'Industrie du Verre & Responsable AdV (Engelhard-CLAL)



- 1985-1995 : Responsable Administration des Ventes du service Commercial (CLAL)



- 1978-1985 : Responsable Service central Planning/Gestion , en production (Comptoir Lyon Alemand Louyot)



DOMAINES DE COMPÉTENCES

- Stratégie & Développement Commercial, Marketing

- Négociation Commerciale France & International

- Management & Organisation

- Gestion Administration des Ventes

- Négoce & Gestion Métaux Précieux

- Développement des ventes B to B & B to C , Réponse aux Appels d'Offres Officiels





Formation:



IUT CACHAN : Génie mécanique = DUT Génie Mécanique



