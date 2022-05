Patrice LEFEVRE

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Diplômé d'une licence d'ingénierie logicielle, ma formation et mon expérience m'ont permis d'acquérir de solides connaissances dans divers domaines.

Outre de bonnes compétences dans les bases de données (analyse et/ou conception), j'ai étudié plusieurs langages de développement et peut agir autant dans le domaine objet que dans celui des applications web.



Mon expérience de 3 ans dans le métier de consultant ERP Peoplesoft au sein d'un intégrateur SSII m'a permis d'acquérir des capacités relationnelles utiles dans des contextes client divers ; ainsi que des connaissances dans des domaines métiers très variés : ressources humaines, gestion des relations clients (CRM) et finance/comptabilité.



Intégré depuis plus de 3 ans au sein d'une DSI et responsable de l'administration technique et fonctionnelle d'un SIG, j'ai fortement développé mes compétences sur l'ensemble des domaines financiers d'une société : comptabilité clients/fournisseurs, circuit achats, contrats, gestion des frais, contrôle de gestion, ainsi que mes compétences de gestion de projets.



Mon intérêt se porte naturellement vers des opportunités dans les domaines des ERP et de la finance. Mon profil technico-fonctionnel peut être utile pour joindre, aux expressions de besoins métier, les analyses fonctionnelles et les réalisations techniques, en particulier pour le progiciel PeopleSoft. J'espère ainsi pouvoir apporter mon expérience des ERP et mon esprit critique dans un contexte d'efficience et d'amélioration des processus de l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projets

PeopleSoft 9.0 Financials HRMS

Analyse des besoins

SQL

Upgrade peoplesoft

Analyse fonctionnelle

PeopleCode

BI Publisher

Gestion des Achats

Comptabilité

PeopleTools