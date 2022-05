Patrice LEROUX

Courageux, dynamique, motivé, entrepreneur, je suis "tombé" dans la grande distribution lorsque j'étais tout petit.

J'ai commencé à travailler en 1977 comme adjoint au responsable du département Epicerie/Liquides d'un hypermarché à Limoges, et depuis, j'ai gravi les échelons, ce qui m'a amené à déménager de nombreuses fois, à me remettre en question.

J'ai régulièrement accepté de nouveaux challenges, toujours en me motivant en pensant avant tout aux clients, à leurs attentes, à leur besoin.

J'ai d'autre part appris à manager, à former mes collaborateurs, tout en les respectant et en essayant de les faire progresser et de leur apporter mon expérience et mon savoir faire.

L'âge ne me semble pas un handicap car j'ai toujours la foi et l'envie de réussir.



Mes compétences :

Art

Clairvoyance

COMMERCE

du Management

gout du challenge

Management

Motivation