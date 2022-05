Patrice LEVEQUE

Autodidacte depuis 25 ans, je suis désormais diplomé au titre de développeur logiciel.

Je suis créatif, organisé et véritablement passionné.

Je développe des oav (outils d'aide à la vente) et des logiciels de gestion pour et au sein de LEROY MERLIN MONDEVILLE.

J'ai effectué une mission pour le compte de CAEN HABITAT oú j'ai developpé une application pl sql et une application java.







Mes compétences :

JAVA

Php/mysql

Visual basic

c#

Javascript

SQL Server

Oracle

Programmation SGBD

HTML

PowerAMC

Windev, windevmobile, webdev