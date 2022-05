Patrice LEVEQUE

Actuellement en formation "Responsable d'Etablissement Touristique" afin de développer mes compétences après avoir travailler pendant 18 ans dans l’hôtellerie/restauration.

Dynamique, organisé et mobile, je souhaite diriger un établissement touristique et hôtelier comportant des services complémentaires de restauration et de loisirs

Je suis tout d'abord à la recherche d'un stage dans l'objectif de mettre en pratique les compétences acquises durant cette formation.



Mes compétences :

Comptabilité

Services

Maintenance

Dynamisme

Organisation d'évènements

Facturation

Evénementiel

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Gestion

Barman

Cuisine

Service client

Recrutement

Pilotage d'équipe

Pilotage d'activité

Management

Marketing