Patrice LEVIER

J'aime les défis et m'investis totalement dans les projets que j'entreprends. Le partage des compétences et des connaissances sont à mes yeux indispensables pour une collaboration efficaces.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

VMware

ZenWorks

SQL

Personal Home Page

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft Access

JavaScript

Java

HTML

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Citrix Winframe

Apple MacOS

Apache WEB Server

Active Server Pages

Active Directory