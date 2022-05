Patrice LINEL

Expert calcul scientifique en méthodes et algorithmes numériques adaptés au calcul haute performance intéressé par des postes nécessitant des compétences recherche et développement pour la simulation numérique.





Compétences et savoir-faire

Expertises scientifiques Méthodes mathématiques d'analyse numérique : algèbre linéaire, discrétisation. Calcul parallèle , méthodes de décomposition de domaines, équations différentielles ordinaires , méthodes d'accélérations.



Expertises techniques : Maitrise des outils de calcul scientifique, langage de programmation (C,C++,java,Forrtran) ainsi que du calcul parallèle (MPI, OpenMP et calcul sur GPU), optimisation et parallélisation de code de calcul.





Savoir-faire organisationnels : Gestion de projet de recherche (100k€), organisation recherche interdisciplinaire, organisation de conférence internationale



Mes compétences :

MPI

Fortran 90

Matlab

C++

OpenCL

Calcul scientifique

Analyse numérique

HPC