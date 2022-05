Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de commerciale terrain.



J’ai travaillé dans différents secteurs d'activités durant 14 ans (Tourisme, transport, hôtellerie) dont 7 ans comme commerciale. Je suis passionnée par ce métier.



Mes expériences riches en tout point ont aiguisé chez moi une volonté farouche, un sens des priorités, de l’organisation et du respect pour mes collaborateurs.



Le contexte du marché saturé de concurrents dans lequel j’ai évolué a été extrêmement bénéfique car il m’a formé à la réactivité, à l’exigence de qualité, à l’ingéniosité et à la détermination.



La diversité de mes expériences professionnelles m’a permis d’acquérir une facilité d’assimilation, de compréhension et d’adaptation.



Forte de ces acquis, je souhaite intégrer un nouveau secteur d'activité afin de mettre à profit mes compétences et mon savoir-faire.



Je pense vous avoir exposé mes principales caractéristiques et motivations mais une page ne suffirait pas à vous les présenter toutes.



A très bientôt













Sabrina LINEL



Mes compétences :

COMMERCIALE

RIGOUREUSE

Réactivité détermination

Challengeuse