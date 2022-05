Patrice LOVERGNE

Compétences et expertises



 Direction de projet : diriger des projets transversaux (marketing, engagements, finance, risques, informatique et back-office).



 Management transversal d’équipe pluridisciplinaire : animer des réunions d’équipe pluridisciplinaire. Impliquer et motiver le personnel pour améliorer les résultats. Relayer les plans d’action définis par le management supérieur. Informer les équipes sur les résultats obtenus.



 Développement du marché patrimonial : gérer la croissance des ventes, l’évolution du risque, la progression du PNB.



 Formation : former/animer les équipes commerciales, les prescripteurs à la vente des offres patrimoniales. Identifier les besoins et définir les actions de formation à mettre en place afin de développer les compétences.



 Octroi de prêts immobiliers : décider des prêts de 1 à 22 millions d’euros.



 Expert dans l’ingénierie patrimoniale immobilière : dégager de la liquidité, optimiser la fiscalité, améliorer la protection de la famille, organiser la préparation de la transmission du patrimoine, diversifier les placements, notamment vers l’assurance vie.



 Expert immobilier : analyse et sélection de plus de 2500 programmes LMP, Malraux, MH, Pinel …





