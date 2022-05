Entrepreneur passionné par le marketing et les nouvelles technologies, Patrice Macar a crée sa première entreprise en 1997. Baptisée Custom Solutions, la société est devenue un acteur-clé de la gestion de jeux concours pour de grandes marques (Nestlé, HP, Sony…).

Custom Solutions compte aujourd’hui 200 employés et

affiche 20 M€ de CA.



Voulant prendre part à la révolution internet, Patrice Macar débute une nouvelle aventure en 2000. Grâce au succès de sa première entreprise, il investit dans la création d’une nouvelle société : DNXcorp, devenu un des leaders européen du divertissement en ligne. 10 ans après ses débuts comme jeune entrepreneur, il fait entrer DNX Corp en bourse en 2007, puis il accompagne en 2010 l’entrée en bourse de sa première entreprise Custom Solutions.



Aujourd'hui Président de DNXcorp, il accompagne le groupe qu'il a fondé dans ses nouvelles activités, notamment dans les services monétiques et les réseaux sociaux.



Mes compétences :

Entrepreneur

Stratégie d'entreprise

Stratégie marketing

Marketing online

Capital risque

Paiement en ligne

E-Commerce