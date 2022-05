Patrice MALANDAIN

Dirige et gère les éléments de la Supply Chain en Europe:

- Opérations sur les 3 sites en France, Grande-Bretagne & Allemagne,

- EHS&S,

- Qualité,

- Engineering / CAPEX,

- Logistique /ADV (customer services, planning & gestion de stocks).



Stepan Company (Siège mondial près de Chicago avec plus de 1400 employés dans le monde et 14 sites de production) est un acteur majeur sur le marché des tensio-actifs , ingrédients clés dans les produits de grande consommation (cosmétique, détergence/nettoyage, désinfectants), le secteur industriel ou l’agricultulture. Stepan commercialise également des produits de spécialités dont, entre autres, des polyols (polyester aromatiques) utilisés dans le marché de l'isolation thermique.



Mes compétences :

APICS

Chimie

CPIM

Marketing

Supply chain