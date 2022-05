Patrice MARCADÉ

« Le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n’est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur faire découvrir la leur. » Louis Lavelle

Depuis 40 ans , à travers mes métiers d'enseignant, d'animateur, de formateur, de consultant, de coach et, en 2005 de créateur de l'entreprise "Maison de la Communication", je me suis toujours consacré à mettre en lumière le talent de mes clients .

Aujourd'hui je veux mettre cette expérience au service de personnes qui ont à parler d'elles lors d'entretiens de sélection pour un emploi, entrer dans une école, promouvoir une idée, un projet.





Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Accompagnement à l'emploi

Montage vidéo

Conférencier

Coaching individuel

Vidéoconférence

Réseaux sociaux

Accompagnement individuel

Réalisation audiovisuelle

Rédaction de contenus web

Ecriture

la communication non verbale