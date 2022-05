Patrice MARCATO

Trente ans d'expérience professionnelle dont quatre ans responsable d'entreprise. J'ai acquis une expérience dans le domaine de la vente tant en BtoB qu'en BtoC,efficacement complété par des formations(Marketing/Merchandising/Ventes/Grands Comptes).

Spécialiste dans le domaine de la vente auprès d'une clientèle de professionnels,de collectivités locales et de commerces de proximité, je sais développer avec mes clients des partenariats fiables et durables pour faire gagner des parts de marché aux marques que je représente.

Mon autonomie, ma capacité d'adaptation et la fiabilité de mon reporting m'ont toujours permis d'atteindre mes objectifs tout en changeant de secteur géographique.

Mes expériences ont forgé ma capacité d'écoute,de négociation,d'ouverture d'esprit ainsi que mon esprit d'équipe.

Désireux d'évoluer dans mon métier avec l'objectif d'élargir mes compétences et consolider mes savoir-faire.







Mes compétences :

Vendre

Prospection commerciale

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Développement commercial

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Grands comptes