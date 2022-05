Patrice MARRUCCHI

Je suis en veille passive du marché du travail









Mon parcours professionnel et mon mission actuelle m'ont amenés à comprendre:

-> L'évolution rapide de nos sociétés et de nos comportements (client final ou normative)

-> La diversité d'utilisation des clients dans le monde

-> L'association et l'interaction des produits avec le client final et son environnement



J'ai pu acquérir aujourd'hui:

-> De la synthèse et de la justesse sur la définition de stratégie de test selon les ressources à disposition (temporelle, financière et technique)

-> Du recul nécessaire et du remodelage de nos manières traditionnelles de test

-> De la prise de décision sur la validation des produits ou logiciel d'un point de vue client.



C'est avec passion que j'exerce mon activité de validation dans le cadre du

client final. Ce qui me pousse à chercher et appliquer:

-> Les méthodes

-> Les outils

-> La technologie



D'aujourd'hui et de demain pour garantir une fiabilité et une robustesse des appareils qui sont développés et produits.