Mathilde SPRAUEL 25 ans, originaire de Strasbourg.



Je suis actuellement chargée de planification et ordonnancement de chaines de productions ,au sein de Gaggenau Industrie SAS à Lipsheim (67) filiale du groupe BSH Bosch Hausgeräte.



Master 2 Management des achats et de la logistique industrielle (MALI) au Serfa UHA Mulhouse 2013/2015.



Bac+ 4 Responsable Logistique à ECF LLERENA Eckbolsheim 2011/2013

En Alternance au sein de Gaggenau Industrie SAS



DUT gestion logistique et transport à l'IUT de Mulhouse 2009/2011

En Alternance au sein de Gaggenau Industrie SAS



Obtention du Bac L option Allemand en 2008 suivi de

7 mois aux USA en famille (dont 1 semestre à English Language Institut à l'université du Montana).





Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet