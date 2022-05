Patrice MARTEL

A la recherche de nouveaux défis, je souhaite mettre ma créativité, mes capacités d'analyse, d'autonomie et d'animation au service d'une nouvelle société.

Un parcours professionnel riche et varié m'a permis d'acquérir une solide expérience dans les domaines de la comptabilité, de la fiscaité, de la gestion et du management d'équipe. Fort de ma discrétion, de ma motivation, de mon organisaion, de ma rigueur, de ma pédaguogie je saurais développer mes compétences.