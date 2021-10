Patrice PATRICE ROTAT (ROTAT)

Entrepreneur dans l'âme et ingénieur de formation, me voici dans le concret depuis l'an 2000 par la création de B V C Expertise Toulouse.



B V C Expertise est le premier cabinet en France d'expertise en sécurité alimentaire qui s'adresse essentiellement aux métiers de bouche et en particulier la restauration traditionnelle et gastronomique.



Mes centres d'intérêts sont de rencontrer d'autres dirigeants ou autres personnes passionnées par leur métier.

Echange - Partage de savoir-faire et de compétence - Ethique commerciale sont des maîtres mots.



Mes compétences :

Alimentaire

Conception

Création

Cuisine

Expert

Gastronomie

Hygiène

Hygiène alimentaire

Plan de maîtrise sanitaire

Reglementation

Restaurant

Sécurité

Sécurité alimentaire

Traiteur

Accompagnement

Conseil

Restauration

Coaching

Développement commercial

Techniques de cuissons sous vide