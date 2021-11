Patrice SALVAN

DOMAINES D'EXPERTISE

Commerciale : politique commerciale, négociation

Communication interne : intranet, newsletters, Marque employeur

Communication externe : publicité online et offline, pilotage catalogues, création de sites internet, newsletters, participation à des salons internationaux

Marketing : analyse de données, CRM, base de données, Marketing mix, campagnes télémarketing, P.I.M., D.A.M.

Relation fournisseurs : agences, traducteurs, imprimeurs, grossistes, éditeurs, fabricants

Expérience à l'international

Management d'équipe (15 collaborateurs)

Recrutement (+ de 15 collaborateurs)



Pendant plus de 20 ans, au sein de services marketing communication et en lien avec la direction et le commerce, que ce soit dans l'IT, l'industrie ou la distribution, j'ai pu mener à bien de nombreuses actions auprès des clients et fournisseurs, tant internes qu'externes. Les buts ultimes étant la création d'une image de marque, la cohésion des équipes et bien entendu le développement des ventes.



Possédant de solides compétences dans le développement et la mise en place de nouveaux projets dans les domaines commerciaux et marketing, ayant le goût du travail en équipe, un bon esprit de rigueur, et un sens prononcé de la négociation, mon souhait est de m'investir dans de nouveaux défis.

Vous avez le savoir-faire et je peux vous aider à mieux le faire savoir.