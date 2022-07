Commerciale de terrain, j'ai développé avec mes expériences professionnelles une réelle dynamique de vente.

Dynamique, rigoureuse et aimant le travail pour la réussite, je mets tout en oeuvre pour dépasser mes objectifs, fidéliser ma clientèle et ouvrir de nouveaux contrats.

La connaissance du terrain, la prospection, les visites clients, la mise en place de nouveaux partenariats et le reporting font partis de mes activités quotidiennes.

A bientôt,

Patricia Bossuyt



Mes compétences :

Sens du résultat

Réactivité

Autodidacte

Dynamisme

Sens de l'initiative

Sens du contact

Cosmétique

Esthetique

Beauté

Aisance relationelle