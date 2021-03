Bonjour,



L'aventure, c'est Nous !

Interaction d'énergies, de ressources et de compétences.

Mon chemin s'étoffe et s’enrichit en ressources quotidiennes.

Merci à tout ce que je vis et tout ce que je partage.



Belle sérénité à tous.

P. Dumain



Mes compétences :

Art-thérapie

Graphisme et Web design

Illustrator – Photoshop – indesign

Conception

Création

Web

Réalisation

Ouverture d'esprit

Dynamique

Hypnose ericksonienne