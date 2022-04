Fabienne SPECK

- Une solide expérience de l'encadrement d'équipe et de département et du pilotage de projets de transformation (développement managérial, innovation RH, création d'universités d'entreprise et de "think tanks", amélioration de la qualité de service et de l'expérience Clients)

- en tant que salariée au sein d'entreprises et groupes de 6000 à 12000 collaborateurs (yc en environnement international)

- dans le secteur du Conseil (KPMG, ERNST&YOUNG, MAZARS,...), de l'Assurance (GENERALI) et de l'aéroportuaire (Aéroports de Paris)

- création et pilotage de 3 Universités d'entreprise (ERNST&YOUNG, MAZARS, ADP) y compris aménagement de locaux et gestion d'établissement de plus de 2000m2 en statut ERP (Etablissement Recevant du Public)

- certifiée MBTI, Process Communication Management (PCM) et PNL



Mes compétences :

Developpement managerial

Gestion des carrieres

Pilotage de projets

Animation de reseaux

Conduite du changement

Accompagnement individuel des cadres et dirigeants

Qualite de service

Amelioration de l'experience clients