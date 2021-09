Patricia FOLLIN

En prenant du recul sur mes 35 années dexpérience professionnelles, grâce à ma volonté dévoluer, jai enrichi au fil des années, mes compétences découte, daccueil, de cerner et analyser les besoins des clients, et mont permis de développer des compétences et des qualités techniques et administratives.



Ces compétences je les ai mises en pratiques sur différents postes que jai occupés, qui étaient secrétaire, assistante commerciale export, commerciale, commerciale sédentaire, secrétaire « aide-comptable », employé administratif.