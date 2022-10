Patricia LE GALL

Salon des Entrepreneurs NANTES 2013 : intervention le 21 novembre sur le thème "les secrets d'une reprise réussie : aspects fiscaux, sociaux, juridiques, patrimoniaux et d'audit".



Après 11 ans comme juriste au Cabinet EXCO ATLANTIQUE, cabinet d'expertise comptable, j'ai repris mes études pour devenir avocat. Mes 2 années de stage ont été effectuées d'une part dans le cabinet d'expertise et d'autre part au MANS, dans un Cabinet d'avocats spécialisés en droit des affaires, puis le 1er février 2000, je me suis installée avec en une activité dominante le droit des sociétés.



En 2004, j'ai obtenu les deux champs de compétence "Sociétés commerciales et professionnelles" et "fusion-acquisition" auprès de l'Ecole des Avocats de RENNES avec une note de 17 sur 20 à chaque matière.



Après avoir été associée pendant 4 ans dans un Cabinet d'avocats ayant une activité essentiellement judiciaire, j'ai de nouveau créé ma structure, et j'exerce aujourd'hui mon activité avec une équipe compétente. Mon activité est uniquement une activité de conseil en droit des sociétés, en transmissions d'entreprises et restructurations.



Je suis mariée et j'ai 3 garçons : Paul (né en 1991), François (né en 1993) et Pierre (né en 2005).



Depuis janvier 2012 et pour 3 ans, je suis membre du Conseil de l'Ordre des Avocats, élue par mes pairs.



21 novembre 2013 : intervention au Salon des Entrepreneurs sur le thème "les secrets d'une reprise réussie".



Mes compétences :

Droit des sociétés