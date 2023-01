Patrick AUDEBERT

Mes expériences me permettent aujourd hui de prendre du recul sur l ensemble des domaines qui m'entourent ce qui me permet de poser un regard pertinent sur des situations qui se présentent et qui demandent une intervention constructive.



Lorsque l'on a touché de prêt tous les métiers de l informatique, mis en place des méthodes de management efficaces avec l'aide de cabinets reconnus, que l on a manoeuvré puis pris la barre des actions RH, il est important de se positionner sur un créneau qui puisse faire profiter un grand nombre de personnes de ce savoir accumulé au fil des ans.

La distance du passé doit impérativement se transformer en distance du futur pour valoriser une expérience sur le marché du travail. Combiné avec une actualité professionnelle aux multiples changements rapides, ce point ne peut qu'apporter une dimension complémentaire pour positionner ça et la, des éléments qui équilibrent ces édifices de savoir dont la jeunesse est heureusement très friande mais si inconsciente de sa fragilité.



Le partage et la mise à disposition du savoir quelque soit le contexte (entreprise...) est aujourd'hui mon leitmotiv.



Mes compétences :

Informatique

Management

Organisation

Organisation événement