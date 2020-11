Je suis gérant de point chaud restauration rapide depuis le 02 Septembre 2019, dans un nouveau concept monté par des investisseurs de moyennes surfaces alimentaire et de ce fait avec peu de connaissances dans le domaine mais très ouvert au dialogues en me laissant carte blanche pour la bonne marche du commerce! le courant et passé et le challenge m'a plu! c'est un retour aux sources après toutes ces expériences passées......

Pour acquérir de nouvelles compétences aprés mes15 ans de gérance de magasin j'ai voulu faire un break en complétant mon expérience dans différentes gestions de travail et de personnel, Je été intérimaire très actif sur Toulouse pour ADECCO (de 2014 à 2019); chez Airbus, Elior, NeWrest, Afpa, Eurest, Sodexo, conseil général...

Je suis consciencieux, dynamique, polyvalent de par toutes mes expériences. Le relationnel et les normes d'hygiène étant une priorité (contradictoire avec mon dernier poste de responsable!!!).

pour enrichir encore mon expérience, je travaille aussi avec des laboratoires de fabrications (OCTAVE; ST ONCE) et des restaurants de collectivité d'une capacité de plus de 1000 couverts et pour la troisième années traiteur pour les VIP dans chaque étapes du tour de France (2015-16-17-18)

Grâce à ces multiples postes dans de petites et grosses sociétés , je suis opérationnel dans de nombreux domaines et suis ouvert à toutes propositions alimentaire ou non!



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Aisance relationelle

Management

Direction de centre de profits

Relations sociales

Hygiène

Logiciel pro

Normes Qualité

Développement commercial

Autonomie professionnelle

Sécurité au travail

Gestion de la production