Patrick BERNARDIN

Ludiquement Vôtre est une entreprise de création, danimation et de vente de séances ludiques.



Ces séances peuvent avoir soit un objectif formatif, soit un objectif récréatif.



Elles sont construites à partir de supports ludiques tels que jeu de rôles, jeu de plateau, grandeur nature, escape game.



Ludiquement Vôtre sadresse aux entreprises, collectivités territoriales, associations, structures daccueil (résidence pour personnes âgées, centre de vacances, écoles) et particuliers.



Quelques exemples de champs dintervention possibles :

- Sensibiliser à un thème : Interventions sur la gestion des déchets auprès des scolaires.

- Mettre en place un événement : Visite animée dun site.

- Favoriser la communication et lesprit déquipe : Escape game au sein dune entreprise

- Prendre du plaisir : Soirée jeux de société.

- Développer ou maintenir des aptitudes : Séance ludique dans un foyer pour personnes âgées.



Animer, encadrer, organiser et créer sont mes activités professionnelles de prédilection. J'ai pu les développer dans de nombreux contextes des univers de la formation et de l'animation et peut intervenir à la demande auprès des organismes de formation sur la zone de Vichy - Clermont.



Contenus de formation :

- Orientation professionnelle.

- Techniques de recherche demploi.

- Développement durable

- Communication.

- Pédagogie

- Techniques de lInformation et de la Communication

- Logiciels : Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, OpenOffice, Windows, Linux



Missions particulières :

- Création d'outils et mise en place d'un centre de ressources pédagogiques.

- Création et exploitation de supports pédagogiques et ludiques pour enfants et adultes.

- Mise en place d'une démarche qualité.

- Participation à l'élaboration du site de l'entreprise.

- Maintenance informatique générique.