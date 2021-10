Patrick BONNET (BONNET)

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Concepteur de cartes et équipements électroniques pendant de nombreuses années en tant que salarié et chef d'entreprise.

A mes débuts j'étais spécialisé dans le secteur audio-vidéo broadcast puis j'ai évolué progressivement vers des secteurs à fortes contraintes environnementales (aéro, GE).

De formation ingénieur électronique CNAM, j'ai été salarié puis chef d'entreprise. Mes principaux anciens clients de ce secteur étaient : SFP, Thomson-Multimédia, RFO, Canal+, Preview-GM.

Sur projets aéronautiques, pour un petit équipementier, concepteur (HW+FW) d'enregistreurs de vol SSQAR dédiés à l'analyse et la maintenance de données de vol.

En freelance pour Thales Computers (via ADENEO), architecte hardware en charge du re-design électronique d'un calculateur de vol spécialisé pour avion de transport du client CASA.

Diverses réalisations et participations à d'autres types de projets en électronique embarquée.

Par la suite, j'ai fait un retour dans le secteur Broadcast. Pour le compte d'un intégrateur de régies de télévision, j'étais concepteur d'un enregistreur de données pour régies de télévision, puis référent électronique en charge d'audits techniques et d'intégration d'équipements, notamment dans le cadre de la virtualisation des infrastructures de routage HD-SDI grâce aux technologies IP.

Ensuite je me suis lancé dans un projet personnel, création d'une deuxième entreprise, spécialisée cette fois dans un service numérisation de films photographiques en qualité professionnelle. Projet que j'ai dû mettre en standby en raison d'un problème de référencement du site web sur Google.

Finalement, je suis actuellement consultant, salarié chez EXPLEO-Régions, une grande société d'ingénierie, qui m'a donné l'occasion d'effectuer une mission chez Thales-DMS à Brest. J'y étais en charge d'activités IVV (Intégration-Vérification-Validation) sur les radars destinés aux porteurs de la marine nationale. J'ai ensuite enchainé sur une mission de R&D électronique (conception hardware) pour un banc de tests fonctionnels, secteur sensible, pour Thales SIX-GTS à Gennevilliers.

Je suis actuellement en charge d'une nouvelle mission : spécification / coordination des développements / intégration et qualification d'un lot de maintenance et de diagnostic au niveau OLM pour des équipements de GE de Thales SIX-GTS à Cholet. Process selon le standard CHORUS 2.0 (SOR, PIDS, CIDS, PDR, CDR, TQR, ATP, ATPR ... FAT)