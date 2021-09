Patrick CLAUSTRES

COMPÉTENCES/QUALITES:

Organisation, méthode et rigueur

Management, esprit de Groupe

Analyse et stratégie

Force proposition et initiative

Esprit d’équipe. Relationnel et diplomatie

Intégrité, exemplarité et impartialité

Adaptabilité et polyvalence

Disponibilité et mobilité

Expertise tous métiers

Traçabilité et communication

Relationnel collaborateur et clients.



RÉALISATIONS:

Animation et suivi d’équipes

Optimisation des ressources

Élaboration, déploiements de Processus

Maîtrise des dispositions légales

Communication Holding/Agences

Management transversal

Synthèses de prestations

Gestion des risques professionnels

Plan de continuité d’activité (PCA)

Recrutement-Formation

Évaluation encadrement

Relations sociales-gestion IRP

Suivi et formation Directeur d’Agence de ...

Redressement Agence de ...

Gestion, sauvegarde et développement des secteurs de ...



























Mes compétences :

Audit

Communication interne et externe

Elaboration des process

Formateur interne

Accompagnement commercial

Esprit d'équipe

Organisation du travail