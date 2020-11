Patrick CORIOU

Après une expérience réussie au sein du groupe Kingfisher (Castorama) dans les fonctions de responsable de centre de profit, chef de produit, Category manager et directeur produit/achat, suivi d'une expérience de plus de 6 dans le segment de la biomasse à travers principalement la société AICO Italie et France (RAVELLI, ELLEDI), je rejoins un des acteurs majeurs du marché, spécialiste des chaudières , poêles Hydro et poêles Air et leader sur son marché national, la société UNGARO

MISSION :

Le développement commercial de la marque UNGARO pour l'ensemble du marché français sur les segments chauffagistes, boutiques, artisans, grossistes, la création d'une équipe d'agents commerciaux couvrant l'ensemble du territoire français ainsi que l'ouverture de la filiale UNGARO FRANCE.

Mes compétences :

B2C

Conduite de projet

Merchandising

Category management

Marketing B2B

Import

Commerce international

Distribution B2B

Grande distribution

Management

Marketing

Achats

Distribution internationale