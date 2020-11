Patrick EDY

Animation de réseaux :



• Animation d’un réseau de 80 conseillers non-rémunérés, issus d’une cinquantaine de structures (centres de transfert, centres techniques industriels, plateformes technologiques, établissements d’enseignement supérieur …) avec pour objectif de favoriser le développement technologique des PME peu innovantes, en mobilisant les compétences du réseau et les dispositifs d’aides adéquats, dont la Prestation Technologique Réseau (outil propre).

• Mise en place et gestion d’outils destinés à favoriser la connaissance mutuelle et le partage d’informations entre les conseillers du RDT : actualités en ligne, annuaire de conseillers et organismes, visites de centres de compétences, organisation de 4 à 5 comités techniques/an, accès à un extranet (base de données avec 12 000 établissements, fiches de visite, bénéficiaires des aides publiques,…).

• Plan de formation annuel pour les conseillers (60 à 120 jours de formation / an) avec évaluation de chaque module et évaluation globale.

• Annuaire de compétences technologiques (projet national): 94 compétences identifiées pour la Picardie (collecte des données et validation par le référent offreur de compétences).

• Diffusion de recherches de compétences auprès des conseillers : 70 à 100 recherches de compétences diffusées chaque année dont 90 % de demandes externes au territoire. Valorisation de la relation Centre de compétences / Entreprise / Conseiller sous forme de cas d’entreprises accompagnées.

• Animation des échanges sur différents thèmes avec les chefs d’entreprises (petits déjeuners d’information, adressage des sites, démarche sur la sûreté,…).



Développement :



• Définition et mise en œuvre d’une démarche de prospection pour la commercialisation de parcs d’activités.

• Mise et animation d’un plan de prospection annuel pour une cinquantaine de conseillers : environ 1 000 visites/an et entre 300 et 400 nouveaux établissements visités par an.

• Mise en place d’outils opérationnels (dossiers techniques dématérialisés, accessibilité en ligne, validation préalable des caractéristiques de l’offre disponible, …).

• Relance et externalisation d’une plateforme d’initiative locale (PFIL) d’aide aux créateurs d’entreprises : périmètre étendu de 70 000 habitants à 180 000 habitants en suscitant l’adhésion d’autres collectivités.

• Formalisation de l’offre d’un territoire de 70 000 habitants. Retombées connexes : excellent classement entre 1999 et 2003 dans l’enquête annuelle du magazine «L’Entreprise».

• Bourse des locaux dématérialisée.



Gestion de projets :



• Accompagnement de projets d’entreprises du premier contact jusqu’à la pose de la première pierre avec si besoin proposition de solutions spécifiques :

o Ré industrialisation du site de la Papeterie de Pont Sainte Maxence (22 ha, 300 emplois annoncés),

o implantation d'un établissment d'une société d'assurance avec procédure de DUP (7ème réseau d’agents généraux d’assurance, 800 collaborateurs) – projet de 4,5 M€, 3 575 m2 de SHON et 58 salariés,

o Développement d’une société de logiciels pour l'industrie (15 salariés, labellisée "entreprise innovante" FCPI) – solution immobilière en location,

o Implantation d'une unité de traitement sous vide d'outils coupants – projet de 4,5 M€ sur 1 500 m2 de locaux et 30 salariés) – solution immobilière apportée avec un investisseur,

o Transporteur / logiticien – Transfert dans des délais courts avec le rapatriement d’activités d'un gros site industriel (parcelle de 50 000 m2, 10 salariés).

• Suivi de l’aménagement de parcs d’activités dans la phase de montage : montage administratif, suivi de chantier,...

• Animation et gestion d’un site web doté d’une section ouverte au public et d’un extranet : constitution du cahier des charges et validation du produit final intégrant la gestion administrative, une base de 12 000 entreprises, un annuaire d’organismes et d’interlocuteurs et différentes rubriques (communication "entreprises" et "réseau"). Mise en place d’une lettre d'informations électronique liée au site web.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement de projets

Aides aux entreprises

Animation

Animation de réseau

Développement économique

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL

Gestion de projet

Gestion de projet marketing

Marketing

Marketing territorial