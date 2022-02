Patrick FLAHAUT

Fort de 17 années d'expérience en industrie, j'ai effectué des opérations de gestion et de management.



Mes missions de responsable encadrant m'ont amené à planifier, organiser le travail d'équipe.



Gestionnaire de stock de plus de 25000 produits, j'ai mis en place des contrôles informatiques et physiques quotidiens et présenté des inventaires aux clients.



Responsable du secteur logistique, j'assurais les contrôles de réception selon les procédures internes et exigences clients, pour plus de 5000 produits/jours.



Les différents postes occupés, m'ont amené à développer des connaissances en informatique, notamment avec Access où j'ai programmé des interfaces de requêtes et de contrôle.



Mes compétences :

Microsoft Office