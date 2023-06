Patrick GAUVREAU

Huit années passées au sein de la branche distribution du groupe HACHETTE m’ont permis d’acquérir une solide expérience en logistique de distribution. Après l’obtention d’un diplôme de niveau II venant sanctionner cette expérience, j’intègre en juin 2001 le groupe AFT-IFTIM en qualité de consultant Formateur. Depuis cette date, je multiplie les expériences « conseil » et « formations intra » pour des PME aussi bien que pour de grand groupes internationaux ( Bristol Myers Squib, Sogerma,Parfums Christian Dior, Leroy Merlin, RATP, Jacquet,DHL,…)



Spécialisé dans l’optimisation des préparations de commandes et l’organisation des flux physiques, mon passé de gestionnaire m’apporte une sensibilité aux coûts qui me permet de mener les projets logistiques et SCM jusqu'a leur chiffrage et le calcul des ROI. TOC et Lean six sigma sont mes credos en mission client.



le 3 mai 2010, ma carrière prends un nouveau cap. Je prends la direction de l'équipe AFT IFTIM de la région Centre, centre de profit de 55 salariés pour un CA de 5 millions d'euros



Nouvelle étape en septembre 2014. Je quitte l'AFT IFTIM pour une nouvelle aventure. Je reprends une entreprise de vente de fournitures de bureau de 6 salariés située à Orléans.



Par ailleurs, toujours passionné par la logistique, je crée Logispshères, une structure de formation et de conseil me permettant d'intervenir en freelance.



Mes compétences :

Développement durable

Formation

Lean

Lean Six Sigma

Logistique

Logistique formation

Risques professionnels

Six Sigma

Transport