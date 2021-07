Patrick HÄFFNER

18 ans dexpérience professionnelle dans loperating bancaire et la transformation de documents pour internet, je me suis principalement occupé de scanning et de classement de documents. Japprécie les contacts avec la clientèle ainsi que le travail en équipe. Ponctuel, précis et ayant le sens aigu des responsabilités, je recherche un poste qui me fera progresser dans mon parcours professionnel.



Secteurs: vente, sécurité, impression numérique.



Disponible rapidement sur Sion et environs. Étudie toutes propositions.



Au plaisir.