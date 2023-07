Actuaire

* contaminé par le virus de l'assurance et ses évolutions légales et techniques avec un intérêt plus particulier dans le second pilier,

* fort d'une expérience de 20 ans dans le monde de l'assurance comme responsable d'organisation, de recherche et développement

* avec une forte capacité d'écoute,



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Investissement