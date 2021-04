Patrick HENNION

Passionné par les cultures du monde, les échanges et la création, je me suis naturellement orienté vers le marketing et le développement commercial à l'international.

Mes différentes expériences professionnelles en France et à l'étranger m'ont appris à évoluer dans des contextes culturels forts en usant à la fois de créativité, d'ouverture et de flexibilité.

J’ai développé un attrait particulier pour les secteurs de l’agro-alimentaire et des vins et spiritueux dans lesquels la France est performante et sait s’imposer à l’étranger.



Mes compétences :

Business plan

Gestion de projets

Commercial

Business developpement

Marketing opérationnel

Innovation

Business intelligence

Marketing stratégique

Études de marchés

International

B2B

Key account manager

Budget management

Vente

Food

Marketing

Asie

Business development

Gestion de Projet

Vin

Ingredients nutritionnels

Agroalimentaire*

Sourcing international

Produits frais

Managment Grands Comptes