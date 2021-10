Patrick HERTRICH

Le conseil stratégique des décideurs



► 20 ans dans la fonction juridique d’entreprises à la conquête de marchés internationaux, dont 12 ans en tant que manager juridique ou responsable juridique d'une business line



► business partner des directions générales et opérationnelles: aide à la décision, négociation et sécurisation des accords, gestion des risques et opportunités pour toutes les opérations courantes et les opérations stratégiques de l'entreprise



Compétences-clés:



► connaissance approfondie du management des programmes, des problématiques industrielles, des négociations internationales et du contexte multi-culturel associé.



► expertise dans la gestion de programmes de conformité (gouvernance d'entreprise et prévention des risques) et dans la mise en place du réferentiel d'entreprise.



► management d'une équipe multi-sites, rationalisation des outils et formation des collaborateurs opérationnels.



► compétences étendues dans les différents domaines du droit des affaires (droit commercial, droit de la concurrence, marchés publics, droit des sociétés et M&A, propriété intellectuelle, assurances...)



► pratique de la réglementation particulière du domaine de la défense (contrôle des exportations, sécurité nationale)



► contract management / vision globale des risques et opportunités / contentieux et assurances



Mes compétences :

Aéronautique

Défense

Droit

International

Juridique