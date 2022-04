Laurence HERTRICH

Je travaille depuis 10 ans dans le spectacle vivant ,

comme technicienne éclairagiste ,mais depuis peu ,

je cherche a me reconvertir comme comédienne ,

suite a des soucis mécanique de santé .



En parallèle j'ai été former comme "Coach personnel" ,un métier d'aide qui m 'a attirait et m attire toujours autant, que le spectacle et cela depuis mes 12 ans .



J'aimerais concilier ces deux passions !!!!