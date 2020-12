Patrick LANGLOIS

J'ai créé ma société de conseil en marketing technologique après avoir passé 13 ans dans l'électronique professionnelle et de défense puis 6 ans dans les semi-conducteurs pour les télécoms et 1 an dans la prévision météo pour professionnels.



Durant cette période, j'ai passé 10 ans à des postes d'expert technologue ou de responsable de business unit, ensuite j'ai passé les autres 10 années en vente et marketing et notamment en business development.



Je suis actuellemnt project officer à l'agence européenne de défence





Mes compétences :

Armement

Microélectronique

Semiconducteurs

Hyperfréquences

Télécommunications