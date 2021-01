Patrick POINOT

Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la gestion et loptimisation des systèmes dinformations, j'ai créé en 2012 lactivité KapDaTa afin d'accompagner les projets cliniques en data management et offrir ainsi des solutions et prestations à la gestion et la validation de données scientifiques, médicales et épidémiologiques.



Issu de formation scientifique (Maîtrise de Physiologie Animale, Diplôme de Méthodologie Statistique), j'ai managé pendant 10 ans dans lindustrie pharmaceutique en tant que data manager puis Project Leader en data management, de nombreuses études cliniques internationales, de la création des bases de données jusquaux soumissions aux autorités. J'ai également participé aux développements techniques majeurs dans le cadre de loptimisation des procédures.



J'ai intégré ensuite deux Masters (Master Systèmes d'Information Multimédia Option E-Learning, Master Création d'Entreprises et Management de Projets Innovants) et accompagné alors deux entreprises issues des nouvelles technologies dans leur développement dactivité (Etude de marché, marketing, gestion clients, ).



Recentré depuis 5 ans dans la gestion de linformation, j'ai participé à loptimisation de la relation clients/prospects et la mise en place dindicateurs de performance au sein de deux agences immobilières et dune entreprise de ventes à distance de compléments alimentaires.



Aujourdhui de nouveau orienté sur le secteur de la santé et de la biotechnologie, j'apporte mon expérience des essais cliniques, mes compétences dans la gestion et validation des données de protocoles expérimentaux, mon expertise dans lélaboration et la réalisation denquêtes scientifiques et épidémiologiques.



Mes compétences :

Medidata-Rave, Clinstore, ENNOV-Clinsight

SAS Enterprise Guide et SAS PC

Data mining

Oracle

SQL et PL/SQL

Gestion de projet

Administration de bases de données

Gestion des données

Management

Informatique