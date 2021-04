Sté STECOP

patrick.rault@stecop.fr

06 27 57 14 30



Expert en structures métalliques (inscrit au Syndicat Français de l’Echafaudage)

Avec plus de 25 ans d’expérience dans la conception, le calcul et le dessin de structures métalliques,aussi bien dans la charpente industrielle que dans l’échafaudage, je vous apporte toute mon expertise du chantier,du montage et du calcul suivant les règles et les normes en vigueur.



Type de prestation:

- études R&D

- études méthodes

- calcul RDM et structure

- audit/conseil

- assistance à maitrise d'ouvrage

- amélioration de la performance

- achats , analyse de la valeur

- management d'équipes

- formation sur la réglementation (R408, décret 2004-924...)



Mes compétences :

Achats

amélioration de la performance

Analyse de la valeur

Calcul de structure

Echafaudage

Management

Management d'équipes

Performance

Performance Management