Patrick ROLLIN

Dimension RH est un cabinet de recrutement et d’évaluation de la performance individuelle et du potentiel des hommes et des organisations.







Depuis 1989, nous accompagnons nos clients dans la recherche, la sélection, l’intégration et le développement d'experts, de cadres et dirigeants.





Notre cabinet s’adresse aux fonctions clés de l’entreprise : direction générale, middle et top management dans les domaines techniques (production, maintenance, R&D, supply chain…), commercial, marketing, administration (RH, finance, achats…).





Tout en restant généraliste, les principaux secteurs d’intervention de notre cabinet sont l'industrie (en particulier produits manufacturés, agroalimentaire, cosméto - chimie - pharmacie...) et le tertiaire.





Nos consultants sont issus de fonctions opérationnelles et managériales en entreprise. La diversité de leur cursus garantit à nos clients d'avoir en permanence un interlocuteur confirmé et au fait de leurs attentes.





Nos implantations à Paris, Lyon, Reims et Rouen nous permettent d'apporter des solutions de proximité.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Approche directe

Automobile

Banque

Chimie

Cosmétiques

Equipements industriels

Finances

Luxe

Maintenance

Mécanique

Nucléaire

Packaging

Plasturgie

Production

Qualité

Recrutement

spiritueux