Patrick SERGENT

Gestion des projets Européens et suivi de clients stratégiques d'Elysium tels que Daimler, Lotus F1 Team, Nokia, Ford, Volvo, JLR, Renault F1 Sport et d'autres grandes sociétés Européennes.



Fondée en 1984 à Hamamatsu au Japon, Elysium compte aujourd'hui une centaine de salariés dont plus de 50% en R&D. Nos centres de développement sont basés au Japon et en Californie. Les produits Elysium (Asfalis, CADdoctor, CADfeature, PDQ NP,...) s'appuient sur une technologie éprouvée et sur un partenariat fort avec l'ensemble des éditeurs du marché de la CAO.



Le modèle de business d'Elysium consiste à fournir non seulement des outils de conversion destinés aux bureaux d'études mais aussi des solutions globales d’interopérabilité et de migration massive sous la forme de portails, de plateformes et de projets.



Elysium dispose de solutions uniques et d'une expérience forte permettant à ses clients de communiquer de manière efficace en interne et avec leurs partenaires et fournisseurs.



Ces solutions et ce savoir-faire font aujourd'hui d'Elysium un acteur incontournable pour les sociétés confrontées au besoin permanent d'évolution de leur environnement CAO/PLM et souhaitant préserver leurs investissements.



Mes compétences :

I-DEAS

Pro/Engineer

CATIA

Unigraphics

CAO

PLM

IDEAS