Patrick THOMAS

Analyste de gestion et responsable informatique auprès d'une Association de Gestion Agréée depuis bientôt 15 ans, je gère un portefeuille Adhérents (conseils, vérification comptable, rédaction de la liasse fiscale, ...…) et suis responsable du PGI métier (CEGID) : mise à jour, paramétrage, requêtes, envoi et suivi des fichiers EDI-TDFC, fiabilisation des données, …...



Je suis à la recherche d'un poste de Responsable Administratif et Financier ou de Contrôleur de Gestion.



Mes compétences :

PowerPivot

Microsoft Excel

Système d'information

Analyse de données

Visual Basic for Applications