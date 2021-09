Patrick ZIMBARDO

Après dix années dans le domaine de la haute technologie, je développe depuis 1993 des méthodes et outils dédiés aux Systèmes d’Informations Projets en environnement complexe.

Expert auprès d'organisations internationales, j’ai accompagné le redéploiement des filières et le développement des territoires dans le cadre de programmes de bonne gouvernance, de renforcement des capacités institutionnelles & structurelles du secteur public et des partenariats technologiques & industriels du secteur privé. Je suis appelé en expertise dans des processus de communication par émergence de communautés collaboratives.

Au sein de Marseille Provence Technologies, filiale Innovation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence - CCIMP, j’ai assuré la responsabilité opérationnelle de 3ème cycle en Mastére Spécialisé accrédité à l'Ecole Centrale Marseille.

J'ai soutenu avec succès en décembre 2008 une thèse de Doctorat en sciences de l'information et de la communication, commencée en 1997 qui porte sur la "Modélisation de système d'informations dans le cadre de projets de coopérations géoterritoriaux".

Après plus de 25 ans de pratiques, j'ai voulu retourner au source du mind mapping avec Tony BUZAN. J'ai passé l'accréditation TLI (Tony BUZAN Licenced Instructor) afin de développer des projets dans l'éducation et la valorisation du capital humain et des réseaux sociaux.

Après avoir occupé une mission de management de la R&D d'un projet de "start-up web" de "Social Business Networking" en incubation et déployé le pilotage de la valorisation de technologies innovantes dédiées aux éco-industries, je suis actuellement Expert Innovation à la CCIMP.



Spécialisations : Management de l'Innovation et des Ressources Technologiques, Management de projets de coopération, Management des informations dans les organisations multi-localisées, Ingénierie cognitive pour le développement des compétences par la formation tout au long de la vie, Valorisation du Capital Immatériel.



Mes compétences :

innovation

KM

Intelligence économique

Système d'information

réseaux sociaux

Mindmapping

Coopération internationale

Organisations internationales

Management intergenerationnel