Patrizia PIEROTTI

Bonjour,



Diplômée d'une licence en communication et organisation d'événements, j'ai passé après mes études une période de travail de trois ans en Irlande au sein d'entreprises internationales.



Mes expériences à l'étranger et mon caractère m'ont permis de développer une autonomie et une flexibilité dans le travail en affrontant de nouvelles épreuves quotidienne.



Depuis peu de temps je suis à la recherche d'un emploi afin de mettre mes compétences, ma bonne humeur et ma volonté au service d'une entreprise qui souhaite travailler avec une personne enthousiaste et professionnelle.



Mes compétences :

Anglais

Atteinte des objectifs

Bon relationnel

Comptes clients

dynamique

Espagnol

Esprit d'équipe

facturation

Flexible

Français

Italien

Motivée

Paiements

Relationnel

Responsable de comptes

ventes