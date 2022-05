Leader naturel, je suis avant tout tourné vers la performance.

Capable de m'adapter à toute situation, je sais écouter mes collaborateurs pour mieux les guider.

Je sais prendre du recul pour analyser, définir les objectifs, établir puis communiquer des plans d'action efficients.

A mes côtés, vous êtes certain(e) d'obtenir des résultats et d'avoir un partenaire sur qui compter !

Pour plus d'information sur mes réalisations, n'hésitez pas à consulter mon site internet et à télécharger mon curriculum vitae.

Paul DOMARADZKI



Mes compétences :

Coaching

Management d'équipe

Management de projet

Analyse des besoins

Téléphonie mobile

Négociation commerciale

Formation

projet d'entreprise