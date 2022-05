Paul DUSSAP

C'est au sortir d'un DUT Réseaux et Télécommunications que j'ai intégré la société Orange Business Services pour y suivre une formation en alternance, dans le cadre d'une Licence Professionnelle, de 1 an et 4 mois, en tant qu'administrateur réseaux.



Désireux de découvrir et apprendre le commerce, j'ai ensuite intégré une école de commerce en alternance et c'est ainsi que j'ai travaillé chez oXfoZ, Web Agency technique sur Lyon en tant que commercial BtoB.



Je me suis ensuite réorienté vers mon coeur de métier : le réseau et la télécommunication en intégrant notamment SFR Business Team en tant que cadre technique.



Mes compétences :

Télécommunications

Linux

Java Platform

Informatique