Paul-Emmanuel CHONG-WING

Je suis diplômé en Ingénierie Informatique à SUPINFO, l'Ecole Supérieure d'Informatique de Paris, promotion 2013.



Ces cinq années à SUPINFO m’ont permis d’apprendre et d’acquérir un large panel de compétences. Cela m’a permis de rester ouvert à toutes les technologies et de ne pas m’enfermer dans une en particulier.



Grâce aux expériences que j’ai acquises en entreprise, je me suis perfectionné dans un domaine de compétence : l’administration système et réseau.



Je me suis particulièrement spécialisé dans la supervision ce qui me permet d’être polyvalent car cette technologie interagit et s’imbrique avec les autres.



L’administration de base de données, de serveur web et le développement de scripts sont des compétences supplémentaires et complémentaires. De plus, la supervision m’a permis aussi de développer l’aspect management avec la gestion d’alertes et le traitement d’incidents.





Mes compétences :

Infographiste

Informatique

Modélisation 3d

Bricoleur

Relation clientèle

Marketing

Nagios

Virtualisation

Centreon et Nagios

XML

Oracle

Management

Réseau

Linux

Mac OS

IBM Workload Scheduler

IBM Tivoli Monitoring

Lean IT

COBIT

Weblogic

3D Studio Max

ITIL Foundation V3 Certified